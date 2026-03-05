Лавров: договоренности Анкориджа подразумевают уступки со стороны России

05 марта 2026, 12:26

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренности, достигнутые на саммите России и США в Анкоридже, предполагают серьезные компромиссы со стороны Москвы. Его слова передает ТАСС.





По словам министра, российская сторона уже согласилась с рядом предложений, несмотря на то, что некоторые из них являются значительными уступками.





«Президент Владимир Путин не раз комментировал, что предложения мы приняли, в том числе те аспекты предложений, которые для нас являются уже серьезным комприссом», — заявил Лавров.