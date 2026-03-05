Стало известно, сколько продлится операция США в Иране

05 марта 2026, 10:09

Politico: операция США против Ирана может продлиться до сентября

Фото: iStock/dangutsu

Конфликт США и Израиля с Ираном может продлиться дольше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.