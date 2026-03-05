Стало известно, сколько продлится операция США в Иране
Конфликт США и Израиля с Ираном может продлиться дольше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По их информации, Центральное командование ВС США (CENTCOM) просит Пентагон выделить дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.
Речь идет о направлении офицеров в штаб командования во Флориде, который координирует действия на Ближнем Востоке. Это первый известный запрос администрации на расширение разведперсонала в связи с этим конфликтом.
Издание отмечает, что операция может продолжаться значительно дольше, чем заявленные президентом Дональдом Трампом четыре недели. Срочное наращивание ресурсов, по мнению авторов, свидетельствует о том, что «команда Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем».
