В столице Катара эвакуируют район у посольства США
Министерство внутренних дел Катара объявило о временной эвакуации жителей домов, расположенных поблизости от посольства США в Дохе. Об этом говорится в специальном заявлении ведомства.
Такое решение приняли в качестве превентивной меры. Всем эвакуированным из районов рядом с американской дипмиссией предоставляют альтернативное жилье.
Ранее сенат США отказался ограничивать полномочия Трампа в контексте военной операции в Иране. Инициатива, выдвинутая группой демократов, получила поддержку лишь 48 законодателей.
До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил Вашингтон в тайных переговорах с Ираном о прекращении боевых действий. Он обратился в Белый дом за разъяснениями.
