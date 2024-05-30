Лавров допустил новые меры ядерного сдерживания после развертывания США РСМД

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Россия, кроме отказа от своего одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), может предпринять дополнительные шаги в области ядерного сдерживания. Это произойдёт, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об э том в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского МИД подчеркнул, что реализация Вашингтоном планов по развёртыванию РСМД ни в коем случае не останется без соответствующей реакции со стороны Москвы. Это подразумевает не только отказ от односторонних самоограничений в этой области, которые Россия ввела после выхода США из договора по этим ракетам.
По словам Лаврова, развёртывание американских наземных ракет в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет серьёзным вызовом в сфере безопасности, причём не только для России, но и для Китая. Министр не исключил дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания, подчеркнув, что окончательные решения по этим вопросам находятся в компетенции президента РФ Владимира Путина.
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Александр Бойцов