Лавров: США попросят азиатские страны предоставить места для размещения ракет

Фото: сайт Кремля
Москва полагает, что Соединённые Штаты, помимо Филиппин, могут обратиться и к другим государствам Азии с просьбой о предоставлении территорий для размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, американцы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности для того, чтобы «осваивать новые просторы», включая Филиппины. На встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий, посвящённой вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, глава российского МИД не исключил, что и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат похожие просьбы о предоставлении территории для размещения подобных вооружений.
Выполнение своих обязательств в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности США приостановили в феврале 2019 года. Недавно командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявил о намерении разместить американские ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
Читайте также:
Шольц раскрыл причины отказа Германии передать Украине ракеты Taurus
США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана
МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
Александр Бойцов