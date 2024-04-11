МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо

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Россия опасается, что решение Соединённых Штатов разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необратимо. Об этом сообщил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
На встрече с журналистами дипломат указал на явно необратимый характер обзавестись таким серьёзным боевым потенциалом в регионе и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания. Он отметил, что в последние годы США наращивали именно этот потенциал, который ранее сдерживался действием Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Заместитель главы МИД напомнил, что российская сторона уже заявила, что на двойное сдерживание РФ может и должна ответить двойным противодействием. Рябков отметил, что одним из элементов этого противодействия будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году президентом Путиным одностороннего моратория на развертывание подобных систем. Тогда было сказано, что появление ракет средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к симметричным ответным шагам со стороны России.
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Александр Бойцов