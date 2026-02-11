Политолог Блохин: США продавят проведение выборов и референдума на Украине
США могут добиваться проведения референдума и президентских выборов на Украине, чтобы ускорить завершение конфликта. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, американская администрация уже обозначила желаемые сроки этих процессов, пусть и в неформальном формате. Эксперт в беседе с NEWS.ru предположил, что стремление к скорейшему урегулированию связано с позицией президента США Дональда Трампа, который, как отмечается, заинтересован в быстром завершении противостояния.
Блохин также назвал возможным инструментом давления Вашингтона угрозу сокращения или прекращения поддержки Киева. По его мнению, такой фактор может подталкивать украинские власти к обсуждению выборов и референдума. При этом политолог предположил, что руководство Украины может рассматривать подобные шаги как временную меру, рассчитывая на дальнейшее изменение ситуации.
