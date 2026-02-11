Киев попросит ЕС выслать украинских беженцев для мобилизации
Украина теоретически может обратиться к странам Евросоюза с просьбой выдворить находящихся там беженцев для последующей мобилизации, однако реализовать такую инициативу будет сложно. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его мнению, Киев мог бы попытаться заручиться поддержкой европейских партнеров, чтобы вернуть граждан, проживающих в Польше и Германии. При этом эксперт считает, что подобные меры столкнутся с серьезными юридическими и организационными препятствиями.
Дандыкин в беседе с NEWS.ru, отметил, что многие уехавшие вряд ли согласятся вернуться в зону боевых действий. Он предположил, что часть из них покинула страну осознанно и не намерена менять свое решение. Эксперт добавил, что даже при обращении к ЕС поиск и возможное возвращение таких граждан могут оказаться затруднительными.
