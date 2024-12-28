Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолёта AZAL в Актау

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что беседе министров предшествовал разговор между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Главы дипведомств подтвердили договоренности глав государств о необходимости обеспечить тщательное расследование крушения самолёта. Лавров и Байрамов выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Министры указали на необходимость установления причин произошедшего и принятия мер по предотвращению повторения таких ситуаций в будущем.
Также в МИД РФ подчеркнули, что состоялся обмен мнениями по поводу предстоящих контактов России и Азербайджана на высшем и высоком уровнях.
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Главы дипведомств подтвердили договоренности глав государств о необходимости обеспечить тщательное расследование крушения самолёта. Лавров и Байрамов выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Министры указали на необходимость установления причин произошедшего и принятия мер по предотвращению повторения таких ситуаций в будущем.
Также в МИД РФ подчеркнули, что состоялся обмен мнениями по поводу предстоящих контактов России и Азербайджана на высшем и высоком уровнях.
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Анастасия Чинкова