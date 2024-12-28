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Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолёта AZAL в Актау

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что беседе министров предшествовал разговор между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Главы дипведомств подтвердили договоренности глав государств о необходимости обеспечить тщательное расследование крушения самолёта. Лавров и Байрамов выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.



Министры указали на необходимость установления причин произошедшего и принятия мер по предотвращению повторения таких ситуаций в будущем.

Также в МИД РФ подчеркнули, что состоялся обмен мнениями по поводу предстоящих контактов России и Азербайджана на высшем и высоком уровнях.

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В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов
Депутат бундестага ФРГ Дагделен назвала Мельника поклонником фашистов
28 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/photosvit

Депутат парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала нового постпреда Украины при ООН Андрея Мельника поклонником фашистов и указала на растущую наглость его требований. Об этом парламентарий написала в соцсети Х.
Мельник известен тем, что, находясь на посту посла Украины в Германии, назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее в этот день сообщалось, что Мельник в интервью немецкой медиагруппе Funke потребовал от будущего правительства Германии ежегодной помощи в размере 20 миллиардов в год.

Такая просьба возмутила Дагделен, которая указала на растущую наглость требований «поклонника фашистов».

Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля 2025 года. Такое решение принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, ранее распустивший парламент.

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Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после президента РФ есть интрига
28 декабря 2024, 21:39

Фото: iStock/ alzay

В звонке главы киевского режима Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после главы России Владимира Путина есть интрига. Об этом в своем Teлеграм-канале объявил российский политолог Сергей Марков.
Российский политолог подчеркнул, что после крушения воздушного судна азербайджанских авиалиний в Актау Украина на официальном уровне выразила соболезнования только в «оскорбительной форме» — на уровне главы Министерства иностранных дел и не при личном контакте, а в социальных сетях.

«Все информационные ресурсы Украины были направлены на попытку испортить дружеские отношения России и Азербайджана. Но это не удалось. И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — обратил внимание Сергей Марков.

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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#россия
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ООН: 2024 год стал одним из худших для детей
28 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/borgogniels

Каждый шестой ребенок, что составляет около 47 миллионов детей, проживают в настоящий момент в зоне боевых действий. Это дает основание утверждать, что уходящий год стал одним из худших для детей.
Информация об этом размещена на сайте детского агентства ООН (ЮНИСЕФ). Агентство уточняет: в сравнении с 1990-ми годами этот показатель увеличился в два раза. Так, 30 лет назад в зоне боевых действий проживали 10 процентов детей, сейчас же этот показатель вырос до 19 процентов.

2024 год стал одним из худших за всю историю существования ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в зоне конфликта. Это касается как числа пострадавших, так и тех, на чью жизнь конфликты оказали влияние, отмечает агентство.

На 2024 год в мире насчитываются 57 межгосударственных и внутренних вооруженных конфликтов. Часть из них находится в активной фазе, другие, например, война в Сомали, приняли вялотекущий, затяжной характер.

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#информация
#оон
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Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе
28 декабря 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Представители правящего на севере Йемена шиитское военно-политическое движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что атаковали военную базу в Израиле. Для удара была применена гиперзвуковая ракета.
Публикация об этом появилась в официальном телеграм-канале движения. Уточняется, что удар был нанесён по базе военно-воздушных сил «Неватим» в пустыне Нехев на юге Израиля. При атаке была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». База была атакована на следующий день после того, как Израиль подверг бомбёжке столицу Йемена Сану, в частности, военные позиции хуситов.

В последние недели напряжённость между Израилем и Йеменом ощутимо возросла. Хуситы практически ежедневно предпринимают атаки на израильские объекты. Например, 24 декабря они нанесли удар по столице еврейского государства Тель-Авиву. ЦАХАЛ, в свою очередь, бомбардирует и обстреливает объекты в Йемене.

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#йемен
#хуситы
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Путин назвал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе
Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму
28 декабря 2024, 19:47

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из наиболее сложных проблем современного российского общества.
В субботу глава государства подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму. Документ представлен на портале опубликования нормативных актов.

В указе сказано, что Москва считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидацию источника угроз, которые исходят с территории Украины. Другим фактором распространения экстремизма в России названа противоправная деятельность мигрантов.

В документе подчёркивается, что экстремисты начали всё чаще обострять национальный вопрос, продвигая тему «деколонизации» в России.

В новой стратегии противодействия экстремизму выделены 72 пункта, которые занимают около 40 страниц. Кроме общих положений в ней содержится оценка главных источников угроз экстремизма в стране, а также установлены цели и задачи государственной политики по противодействию этой идеологии.

Предыдущий указ о стратегии противодействия экстремизму признали утратившим силу.

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#россия
#экстремизм
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#общество
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В Молдавии потребовали срочно обсудить долг перед «Газпромом»
28 декабря 2024, 19:34

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Партия социалистов Молдавии потребовала немедленного созыва экстренного заседания правительства страны с участием представителей «Молдовагаза» для обсуждения урегулирования долга перед российским «Газпромом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
«Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза».

Отмечается, что в ходе заседания будут рассмотрены возможные пути урегулирования задолженности, а также проведения прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных в этом должностных лиц.

Партия призвала вернуться к конструктивному диалогу с Россией для восстановления поставок газа и избежания гуманитарной катастрофы.

Ранее в Кишиневе сообщили, что представители «Газпрома» предложили Молдавии провести переговоры с Украиной для обеспечения продолжения транзита российского газа в Приднестровье в 2025 году. Договор о транзите, заключённый между Москвой и Киевом в 2019 году, истекает в последних числах 2024 года. На Украине заявили, что не собираются его продлевать.

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#газпром
#молдавия
#россия
#долги
#поставки
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Путин и президент Казахстана Токаев по телефону обсудили крушение самолёта AZAL
28 декабря 2024, 19:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Российский и казахстанский лидеры обменялись соболезнованиями по поводу трагедии вблизи города Актау 25 декабря. Было отмечено, что на борту авиалайнера были граждане как России, так и Казахстана.

Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств катастрофы, привлечёт к расшифровке бортовых самописцев («чёрных ящиков») экспертов из России, Азербайджана и Казахстана. Эта работа будет носить максимально открытый и объективный характер.

Лидеры двух стран договорились о том, что будут оставаться в постоянном контакте по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолётом.

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#азербайджан
#казахстан
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В Европе заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ
28 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В ряде стран Европы заблокировали Telegram-каналы РИА Новости, «Известий», «Российской газеты», «Первого канала», «России 1» и НТВ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что каналы заблокировали в частности в Бельгии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Франции и Чехии. При попытке посмотреть материалы в Telegram-каналах появляется надпись, в которой указано, что данные российские СМИ якобы нарушали местное законодательство, поэтому попали под запрет. При этом не приводится никаких конкретных примеров.

Агентство передаёт, что в его канале «РИА Новости» ежедневно насчитывалось более 250 тысяч просмотров с устройств на европейских языках.

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#новости
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Танкер Eagle S перевезут в другой порт Финляндии для расследования повреждения EstLink 2
Танкер Eagle S перевезут в другой порт для расследования повреждения EstLink 2
28 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/SHansche

Полиция Финляндии вместе с пограничной охраной страны переместит танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, в другой порт для проведения расследования. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что танкер переместят из Финского залива во внутреннюю якорную стоянку Свартбек около порта Килпилахти.

В полиции заявили, что это место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. Уточняется, что они будут приостановлены и возобновятся после установки судна на якорь в порту. Судно доставляют к месту с помощью буксиров, которых сопровождает патруль погранохраны.

25 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, поскольку на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы. Однако никаких доказательств этому не приводится.

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