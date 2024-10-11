Лавров и Блинкен создали напряженную интригу во время ужина в Лаосе

Фото: сайт Кремля
На гала-ужине в честь 19-го Восточноазиатского саммита в Вьентьяне собрались высокопоставленные политики, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, генсека ООН Антониу Гутерриша, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом информирует «Комсомольская Правда».
Сообщается, что журналисты задавались вопросом, воспользуются ли глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен возможностью для разговора.
Отмечается, что за полчаса до начала ужина Лавров встретился со своим вьетнамским коллегой. В этот момент Блинкен уверенно направился в их сторону.
Однако, что произошло дальше, осталось неизвестным. Российский министр пришёл на ужин одним из последних, а Блинкен появился через тридцать секунд после него.
Весной прошлого года в Нью-Дели, в рамках того же формата (СМИД G20), ситуация была практически такой же. Однако тогда Блинкен предложил Лаврову встретиться в коридоре. Они общались «на ногах» около десяти минут. Хотя полноценные переговоры не состоялись, контакт всё же имел место.
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Отмечается, что за полчаса до начала ужина Лавров встретился со своим вьетнамским коллегой. В этот момент Блинкен уверенно направился в их сторону.
Однако, что произошло дальше, осталось неизвестным. Российский министр пришёл на ужин одним из последних, а Блинкен появился через тридцать секунд после него.
Весной прошлого года в Нью-Дели, в рамках того же формата (СМИД G20), ситуация была практически такой же. Однако тогда Блинкен предложил Лаврову встретиться в коридоре. Они общались «на ногах» около десяти минут. Хотя полноценные переговоры не состоялись, контакт всё же имел место.
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Дарья Осипова