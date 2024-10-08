«Надо слушать»: Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

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Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Европе прислушаться к совам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о ракетном ударе по Брюсселю. Об этом дипломат сообщил журналистам во вторник 8 октября.
Роберт Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские власти поняли, какой серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении ВСУ бить вглубь России. Об этом политик заявил изданию Hlavny Dennik 7 октября.
Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США.
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«Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — цитирует комментарий Лаврова по заявлению Фицо РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США.
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Лия Мурадьян