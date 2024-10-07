Лавров двумя словами охарактеризовал планы Запада по России

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал игрой с огнем обсуждения западных стран о разрешении для ВСУ бить их оружием вглубь России. Об этом он заявил в интервью Newsweek. Глава МИД также предупредил об опасных последствиях такого решения.
«Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая «игра с огнем» может иметь опасные последствия», — пояснил он.Лавров также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который заявлял, что Россия будет принимать ответные решения на те угрозы, которые исходят от Запада.
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