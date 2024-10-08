Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.
В беседе с журналистами, комментируя продолжающиеся обсуждения о необходимости проведения переговоров с Россией, он отметил, что его это не интересует и он перестал следить за этими дискуссиями.
Также Лавров отметил, что уже вспоминал пословицу о Емеле, тем самым указав на то, что это абсолютно бессмысленные разговоры, которые ни к чему не приведут и никак не повлияют на ситуацию.
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Анастасия Чинкова