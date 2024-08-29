Лукашенко рассказал, при каких условиях Белоруссия может начать войну

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что не отдавал и не отдаст своей армии приказа воевать за пределами страны. Заявление белорусского лидера передает агентство БелТА 29 августа.
«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», – сказал Лукашенко во время доклада об актуальных вопросах информационной политики.
Ранее украинский МИД заявил, что Белоруссия собирает у границ войска, военную технику, ПВО и бойцов бывшего «Вагнера». Ссылаясь на заявление, Киев рекомендовал белорусам отвести военных и «не делать трагических ошибок под давлением Москвы». Белорусский МИД ответил, что официально никаких обращений от украинских властей не было.
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Лия Мурадьян