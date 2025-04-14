Лавров: команда Трампа назвала «идиотизмом» решение Байдена не говорить с РФ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, нынешняя администрация президента США Дональда Трампа назвала «идиотизмом» решение бывшего американского лидера Джо Байдена отказаться от диалога с Россией. Об этом дипломат заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».
«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — поделился с газетой Лавров.
Дипломат отметил, что таким образом команда Трампа продемонстрировала здравый смысл. К тому же Россия и США являются ответственными игроками на международном поле, в связи с чем стороны обязаны не допускать конфронтации и решать возникшие несовпадения интересов. Когда мнения стран на ситуации схожи, государства должны не упускать момент создавать взаимовыгодные проекты.
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