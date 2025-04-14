Песков заявил, что Россия готова сделать шаги к нормализации отношений с Грузией

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Россия готова наладить отношения с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-то чётких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, — это действительно так», — сказал Песков.Напомним, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Москва готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси, включая восстановление дипломатических отношений, несмотря на позицию Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии.
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Анастасия Чубина