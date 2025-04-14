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Новым главой столицы Финляндии избран Даниэль Сазонов, депутат Городского совета Хельсинки и бывший заместитель мэра. Как ясно из фамилии, он русского происхождения.
Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle. 13 апреля в Хельсинки прошли муниципальные выборы, на которых победу одержала Коалиционная партия, опередив оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП). Кандидат от победившей партии, Даниэль Сазонов, займет пост мэра финской столицы Хельсинки.
Родители Сазонова — выходцы и Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Даниэль родился в Хельсинки в 1993 году, в возрасте 9 лет он стал гражданином Финляндии.
Ранее президент Страны Суоми Алексанр Стубб призвал граждан Финляндии морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.
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Родители Сазонова — выходцы и Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Даниэль родился в Хельсинки в 1993 году, в возрасте 9 лет он стал гражданином Финляндии.
Ранее президент Страны Суоми Алексанр Стубб призвал граждан Финляндии морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.
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Александр Бойцов