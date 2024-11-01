Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкой газете Hürriyet он сказал, что Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.
Среди этих причин он прежде всего назвал активную экспансию НАТО на восток, создание угроз интересам и безопасности России, а также ущемление и полное попрание прав россиян и русскоязычных жителей на Украине.
По словам Лаврова, вполне очевидно, что в настоящее время мирное урегулирование конфликта ни в коей мере ни входит в планы противников Москвы. Ответом на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в июне нынешнего года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, отметил глава российского МИД.
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«Однако речь должна вестись не о временном прекращении огня, а о прекращении конфликта путем устранения его коренных причин», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Среди этих причин он прежде всего назвал активную экспансию НАТО на восток, создание угроз интересам и безопасности России, а также ущемление и полное попрание прав россиян и русскоязычных жителей на Украине.
По словам Лаврова, вполне очевидно, что в настоящее время мирное урегулирование конфликта ни в коей мере ни входит в планы противников Москвы. Ответом на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в июне нынешнего года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, отметил глава российского МИД.
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Александр Бойцов