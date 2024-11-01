Лавров посетит Евросоюз впервые с начала СВО

Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить Мальту в декабре 2024 года, что станет его первым визитом в страну Евросоюза с начала СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Ведомостями». По ее словам, глава министерства отправится на Мальту для участия в заседании СМИД ОБСЕ.
Захарова пояснила, что на Мальте пройдет встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а принимаются страна обязана должна обеспечить возможность работы всем странам-членам организации.
Стоит отметить, что последний визит Лаврова в страну Евросоюза состоялся в декабре 2021 года, когда он посещал Швецию для той же самой встречи СМИД ОБСЕ.
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«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — заявили в посольстве Мальты в России.
Стоит отметить, что последний визит Лаврова в страну Евросоюза состоялся в декабре 2021 года, когда он посещал Швецию для той же самой встречи СМИД ОБСЕ.
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Данил Пономарев