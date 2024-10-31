Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»

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Разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартовала сегодня, 31 октября, заявил, что Запад осознал необходимость договариваться и допустил возможность «ничьей».
По мнению Лаврова, данное понятие можно применить к различным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности 2022 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По мнению Лаврова, данное понятие можно применить к различным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности 2022 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова