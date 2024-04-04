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Лавров: Кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского»

Лавров: ситуация вокруг Украины патовая
04 апреля 2024, 14:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украина находится в патовой ситуации, однако Россия тут ни при чём. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — сказал журналистам Лавров.

При этом он подчеркнул, что Москва готова договариваться с Киевом на основе справедливости, нынешних реалий и интересов в сфере безопасности. Однако, по словам Лаврова, между готовностью к переговорам и их началом не должно быть подкладки в виде «формулы мира Зеленского». Кто-то сообразительный должен подсказать Украине о бесполезности данного курса, считает министр.


«Ход не за нами», — подчеркнул глава МИД РФ.

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#теракт
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#лавров
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Политолог Маркелов назвал НАТО неадекватным времени
04 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Cineberg

Политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО сегодня является неактуальной организацией.
«Любое содружество — это живой организм, который не может существовать в стабильности. Это всегда динамика, развитие, рост, и, если это отсутствует — нет динамики, а есть только стабильность, идет нарушение обратной связи. Время идёт, а ты неадекватен этому времени. Сейчас главный диагноз НАТО — остановка развития и несоответствие духу современности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Кроме этого, он сравнил альянс со слабоумным стариком, который не в состоянии рационально оценивать происходящее.

Замглавы МИД России Александр Грушко, в свою очередь, назвал НАТО лишь инструментом американской гегемонии.

«Предназначение НАТО в том виде, как оно создавалось 75 лет назад, нисколько не изменилось. Это инструмент американской гегемонии и подчинения Европы американским военно-политическим интересам. Американцы рассматривают альянс как один из главных механизмов проецирования силы в глобальном масштабе», — заметил в беседе с RT Грушко.

По его словам, США продолжают смотреть на другие страны, являющиеся центрами многополярного устройства, как на конкурентов и противников.

Ранее Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.

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#страны
#нато
#политика
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Путин объяснил, почему Россия защищает свои интересы вооружённым путём
Путин: РФ вынудили защищать свои интересы вооружённым путём
04 апреля 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Россия была поставлена в такие условия, при которых она вынуждена защищать свои интересы вооружённым путём. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Он пояснил, что для защиты своих граждан, своего будущего и своего суверенитета Россия была вынуждена взяться за оружие. Таковы условия нынешнего времени.

Ранее в рамках расширенного заседания коллегии МВД Путин заявил, что недоброжелатели России со времён распада СССР не прекращают попыток развала страны и подчинения её своим интересам. Также он отметил, что Россия в настоящее время находится на сложном этапе своей истории.

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#россия
#вооружение
#политика
#владимир путин
#защита
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Путин заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак
Путин: РФ не может быть объектом терроризма исламских фундаменталистов
04 апреля 2024, 15:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Россия является страной, которая показывает уникальных пример межконфессионального, межрелигиозного и межэтнического единства и согласия, сказал глава государства в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.

Также ранее в ходе этого съезда Путин назвал главную цель, которой пытались добиться заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Президент подчеркнул, что других целей быть не может. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#владимир путин
#терроризм
#крокус сити холл
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В Румынии поддержали идею объединения с Молдавией
DC News: премьер Румынии Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией
04 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/starpik

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. Об этом он заявил в ходе интервью румынскому телеканалу DC News.
Он подчеркнул, что верит в объединение Молдавии и Румынии, уточнив, что это его право.

По его словам, процесс интеграции может произойти внутри Евросоюза или вне его, другим путём, который предстоит найти при необходимости.

Чолаку добавил, что в Молдавии проживают точно такие же румыны как и в самой Румынии. Однако в истории произошла несправедливость. Исправить прошлое нельзя, но вот правильными решениями построить будущее необходимо, отметил премьер.

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#румыния
#молдова
#политика
#страны
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Путин: в России сейчас нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит
04 апреля 2024, 14:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в РФ фактически нет безработицы. Об этом Путин сообщил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Глава государства отметил, что в ближайшие годы безработица стране не грозит. Российский лидер подчеркнул, что не следует «бояться излишнего высвобождения рабочих рук».

Путин заключил, что профсоюзы должны быть первыми в числе сторонников интенсивного и качественного обновления экономики, а также социальной сферы.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Российская экономика выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.

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#россия
#экономика
#безработица
#профсоюзы
#лидер
#путин
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Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
Путин: нанесение ущерба единству РФ было целью заказчиков теракта в «Крокусе»
04 апреля 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Глава государства добавил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

По словам Путина, те результаты, которые даёт следствие, указывают на эту цель заказчиков. Другие цели не просматриваются, их просто нет, подчеркнул президент.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. Путин заявил, что власти доберутся до всех заказчиков этого страшного теракта.

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#теракт
#крокус сити холл
#владимир путин
#россия
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Названа основная причина создания НАТО
Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО создали из-за испуга перед СССР
04 апреля 2024, 14:33

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.
«Создание НАТО стало результатом того испуга, который охватил западные элиты в связи с растущим авторитетом, мощью, привлекательностью СССР, который практически в одиночку вытащил на себе тяготы Второй мировой войны и обеспечил победу сил добра над силами зла», — пояснил в беседе с RT Грушко.

Кроме того, он отметил слишком большое количество пафоса вокруг даты создания альянса.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время западные страны не готовы к мирным и конструктивным переговорам с Россией. Более того, как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Запад фактически обманным путём заманивает другие страны на конференцию по вопросам Украины, которая должна пройти в Швейцарии, считает Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа при теракте в «Крокусе».

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#сергей лавров
#мид
#ссср
#страны
#нато
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«Схватились за голову»: Россия развеяла миф о неуязвимости британского оружия
Sohu: РФ заставила британцев схватиться за голову, развенчав миф о неуязвимости их оружия
04 апреля 2024, 14:15

Фото: IStock/ bpawesome

Лондон оказался в непростой ситуации, потому что одно из достижений страны в сфере вооружения оказалось в руках российских военных, пишет китайское издание Sohu.
Ранее российские специалисты сняли на видео внутреннее устройство ракеты большой дальности Storm Shadow. Это стало «ударом» для Великобритании, неоднократно заявлявшей, что ее оружием неуязвимо.

В связи с тем, что устройство «секретного» оружия Storm Shadow опубликовано в Сети, ознакомиться с его «внутренностями» могут все желающие.

ВСУ начали активно применять снаряд Storm Shadow для ударов по позициям РФ с 2023 года. Сейчас российские специалисты проводят работу по изучению ракет.

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#великобритания
#всу
#россия
#оружие
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Пушилин пообещал восстановить все города ДНР
Пушилин: все города ДНР будут восстановлены
04 апреля 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Все города в Донецкой Народной Республике будут восстановлены. Такое заявление сделал глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии.
«Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке», — заявил Пушилин.

При этом он подчеркнул, что предварительная работа по данному вопросу уже ведётся.

Ранее Пушилин также заявлял, что ВС России обязательно освободят все города и населённые пункты ДНР. Он подчеркнул, что и со стороны Республики, и со стороны ВС РФ делается всё возможное для того, чтобы максимально сохранить целостность и не допустить больших разрушений населённых пунктов.

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#пушилин
#днр
#денис пушилин
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