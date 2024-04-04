Лавров: Кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского»

Фото: сайт Кремля
Украина находится в патовой ситуации, однако Россия тут ни при чём. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали», — сказал журналистам Лавров.
При этом он подчеркнул, что Москва готова договариваться с Киевом на основе справедливости, нынешних реалий и интересов в сфере безопасности. Однако, по словам Лаврова, между готовностью к переговорам и их началом не должно быть подкладки в виде «формулы мира Зеленского». Кто-то сообразительный должен подсказать Украине о бесполезности данного курса, считает министр.
«Ход не за нами», — подчеркнул глава МИД РФ.
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Элина Позднякова