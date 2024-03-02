Власти Армении заявили, что зависимость от России была стратегической ошибкой

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Руководство Армении считает стратегической ошибкой зависимость своей страны от России, сообщает РИА Новости. По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, Армения с 1991 года полностью зависела от России во всех сферах — политической, военно-политической, научной и экономической, однако эта стратегия оказалась ошибочной.
«Когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», — заявил Григорян.Он также отметил, что согласно документам, РФ является партнером Армении по безопасности, но этот механизм не работает.
Говоря о механизмах ОДКБ, в которых Ереван заморозил своё участие, Армен Григорян заявил, что Армения всего-навсего пытается обеспечить свою безопасность, и не питает при этом никаких враждебных намерений по отношению к РФ.
Армению пытались насильно включить в Союзное государство, но эту операцию удалось сорвать. Об этом в ходе брифинга сообщил ранее спикер Национального собрания страны Ален Симонян. По его словам, существует большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Однажды страну попытались насильно включить в его состав, но армянскому народу удалось сорвать этот план на досрочных парламентских выборах 2021 года.
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Артем Путинцев