Лавров: Москва ценит сохранение США договоренностей в Анкоридже
Москва положительно оценивает сохранение договорённостей между Россией и США, достигнутых в ходе контактов в Анкоридже на Аляске, и считает важным, что эти понимания продолжают действовать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати.
По его словам, российская сторона исходит из того, что договорённости, выработанные в августе 2025 года в Анкоридже, не утратили актуальности. Лавров отметил, что позиции дополнительно подтвердились в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, который состоялся 2 декабря.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва рассматривает сохранение этих договорённостей как значимый фактор для дальнейшего диалога между двумя странами.
Читайте также: