Лавров: Москва ценит сохранение США договоренностей в Анкоридже

19 декабря 2025, 15:53

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва положительно оценивает сохранение договорённостей между Россией и США, достигнутых в ходе контактов в Анкоридже на Аляске, и считает важным, что эти понимания продолжают действовать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдельати.