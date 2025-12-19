Путин назвал чушью заявления о намерении России напасть на Европу
Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о намерении России напасть на Европу. Об этом он сказал в ходе прямой линии.
В своем ответе журналисту BBC Стивену Розенбергу он отметил, что Россия готова к сотрудничеству со странами Запада, но только на равных условиях. К тому же президент подчеркнул, что к РФ необходимо относиться с уважением.
«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь», — сказал Путин.Ранее президент напомнил, что Россию несколько раз обманули с договоренностями о нерасширении НАТО на восток.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в 12:00 в пятницу и объединила пресс-конференцию и прямую линию. Сбор вопросов начался 4 декабря и продлится до завершения мероприятия. В этом году нейросеть GigaChat помогает расшифровывать обращения на прямую линию.