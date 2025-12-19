19 декабря 2025, 14:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о намерении России напасть на Европу. Об этом он сказал в ходе прямой линии.





В своем ответе журналисту BBC Стивену Розенбергу он отметил, что Россия готова к сотрудничеству со странами Запада, но только на равных условиях. К тому же президент подчеркнул, что к РФ необходимо относиться с уважением.





«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь», — сказал Путин.