Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой

С аномальной жарой столкнулась разрушенная энергетическая система Украины, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что это может вызвать ее полный коллапс. Обозреватели отмечают, что несколько месяцев украинскую электросеть неоднократно атаковали российские ракеты и беспилотники, в результате чего вышли из строя подстанции и электростанции.