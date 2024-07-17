Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, иронично высказался о поведении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, спросив, не ошиблась ли она комнатой.
«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», – обратился Лавров к Гринфилд.Ранее в ходе дебатов под председательством министра на Совете Безопасности Томас-Гринфилд жаловалась, что она «пришла не в ту комнату».
За день до этого постпред США выступала на тему многостороннего сотрудничества, но больше половины своей речи посвятила Украине. Во время выступления Томас-Гринфилд повторила утверждения администрации США об украинском конфликте, которые многократно опровергала российская сторона.
«Благодарю представителя США за красочное выступление», — сыронизировал министр.Читайте также:
Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в Совбезе ООН
Две активистки пытались сорвать выступление Лаврова в ООН выкриками про Израиль
США ответили на предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине
Данил Пономарев