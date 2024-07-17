США ответили на предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

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Официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине.
«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. (...) Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — заявил Миллер в ходе брифинга, Трансляция которого велась YouTube-канале ведомства.Как утверждает Миллер, то, что российская сторона воспринимает как угрозу, фактически якобы является «демократией, функционирующей на ее границах». Исходя из этого, Вашингтон отверг точку зрения Москвы и планирует продолжать сотрудничать с Украиной с целью достижения «справедливого и прочного мира» дипломатическим путем.
Ранее Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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