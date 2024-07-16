Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в Совбезе ООН

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров отметил «красочное» выступление постпреда Соединенных Штатов Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН. Об этом пишет ТАСС.
Во время выступления Томас-Гринфилд повторила утверждения администрации США о конфликте на Украине, которые многократно опровергала российская сторона.
Представители Запада в ООН нередко выступают не по повестке заседаний, повторяя утверждения, направленные против РФ.
Ранее Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в Германии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Благодарю представителя США за красочное выступление», — сыронизировал министр.
Представители Запада в ООН нередко выступают не по повестке заседаний, повторяя утверждения, направленные против РФ.
Ранее Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в Германии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак