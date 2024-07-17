Две активистки пытались сорвать выступление Лаврова в ООН выкриками про Израиль

Фото: сайт Кремля
Две активистки попытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН выкриками про Израиль, после чего их выпроводила охрана. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщают РИА Новости.
По данным агентства, все произошло на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, которые включают палестинский вопрос. Председательствует Лавров.
Как только министр иностранных дел РФ начал свою речь, в той части зала, куда разрешен доступ журналистам, встали две активистки и начали кричать «народ Израиля жив».
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Как только министр иностранных дел РФ начал свою речь, в той части зала, куда разрешен доступ журналистам, встали две активистки и начали кричать «народ Израиля жив».
«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо», – спокойно отреагировал Лавров на выкрики.Охранники практически сразу подошли к женщинам и вывели их из зала, после чего заседание продолжилось.
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Данил Пономарев