Дональд Трамп: Иран может скрывать ядерный объект
Тегеран может скрывать секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с Fox News.
«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — обратил внимание американский лидер.
Вместе с тем президент Соединенных Штатов Америки не раскрыл подробности о предполагаемом объекте.
Напомним, до этого Дональд Трамп назвал условие, при котором с Тегерана могут быть сняты санкции. Так, если Иран сможет быть мирным, если сумеет показать, что не будет причинять вред, то глава американский лидер был бы отменит санкции.
Ранее сообщалось, что Иран принял решение больше не допускать генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам.