Дональд Трамп: Иран может скрывать ядерный объект

29 июня 2025, 22:28

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Тегеран может скрывать секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с Fox News.







«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — обратил внимание американский лидер.