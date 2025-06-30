Удары США по ядерным объектам оказались менее разрушительными, чем ожидалось
Иранские высокопоставленные чиновники признали, что недавние военные удары США по иранской ядерной программе нанесли меньший ущерб, чем предполагалось. Об этом пишет газета Washington Post.
Это стало известно благодаря перехваченному разговору, в котором иранские представители обсуждали последствия атак, осуществленных по приказу президента Дональда Трампа.
В ходе разговора чиновники Тегерана обменивались мнениями о том, почему удары не оказали ожидаемого разрушительного эффекта. Издание отмечает, что обсуждение происходило в закрытом формате, что подчеркивает его конфиденциальность.
Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на закрытом брифинге для американских законодателей сообщил, что, согласно оценкам разведки, «большая часть» обогащенного Ираном урана «вероятно погребена» на объектах в Исфахане и Фордо.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и целям, связанным с ядерной программой Ирана. В ответ Иран инициировал операцию «Правдивое обещание — 3». Обе стороны сообщают о погибших и раненых. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их абсолютно неприемлемыми.
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