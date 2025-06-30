Удары США по ядерным объектам оказались менее разрушительными, чем ожидалось

30 июня 2025, 08:15

WP: чиновники в Иране сочли удары США слабее, чем ожидалось

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Иранские высокопоставленные чиновники признали, что недавние военные удары США по иранской ядерной программе нанесли меньший ущерб, чем предполагалось. Об этом пишет газета Washington Post.