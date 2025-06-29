Песков: даты нового раунда переговоров с Украиной будут понятны в ближайшие дни
Кремль надеется, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет известна в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал Песков в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».
Об этом пресс-секретарь рассказал журналистам во время своего визита в Минск, где проводилась встреча в формате ЕАЭС. Из этого следует, что точная дата новой встречи с украинской стороной пока не назначена. В скором времени об этом должно быть сообщено.