Лавров: НАТО отбросила все приличия, говоря о превентивных ударах по России

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, рассуждая о возможности нанесения превентивных ударов по России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ, глава российского МИД напомнил слова руководителя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, что для защиты стран-участниц НАТО необходимо наносить упреждающие удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять потенциальную угрозу для военного блока.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в данном случае комментировать уже нечего. Североатлантический альянс облёк свои агрессивные намерения в конкретную форму.
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«Все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично» — сказал Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в данном случае комментировать уже нечего. Североатлантический альянс облёк свои агрессивные намерения в конкретную форму.
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Александр Бойцов