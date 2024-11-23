Лавров заявил об испуге Зеленского в связи с запуском ракеты «Орешник»

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский испугался реакции Москвы на применение украинскими войсками оружия дальнего действия на территории России. Об этом пишет ТАСС.
«Хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – сказал глава ведомства.
Министр прокомментировал реакцию украинских властей после применения российской армией экспериментальной ракеты средней дальности «Орешник». Он сказал, что заявление Зелененного западным политикам о нехватке оружия на Украине указывают на опасения ответа со стороны России.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Александр Климов