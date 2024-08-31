Лавров назвал четыре страны, которые встретятся в обозримой перспективе

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Встречу в обозримом будущем проведут Россия, Иран, Турция и Сирия. Ее тема будет посвящена нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе. Заинтересованы, чтобы наши партнеры в Дамаске и Анкаре нормализовали свои отношения», — сказал руководитель МИД РФ в беседе с RTЛавров подчеркнул, что теплые взаимоотношения между сирийским и турецким лидерами до начала «арабской весны» 2010-2011 годов могут сыграть свою позитивную роль.
В прошлом году стороны провели встречу с участием МИДов, а также спецслужб и оборонных ведомств, попытавшись обговорить условия, которые могут нормализовать сирийско-турецкие отношения.
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Никита Кротов