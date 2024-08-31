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Лавров назвал четыре страны, которые встретятся в обозримой перспективе

Лавров: РФ, Иран, Турция и Сирия проведут встречу в обозримом будущем
31 августа 2024, 21:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Встречу в обозримом будущем проведут Россия, Иран, Турция и Сирия. Ее тема будет посвящена нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе. Заинтересованы, чтобы наши партнеры в Дамаске и Анкаре нормализовали свои отношения», — сказал руководитель МИД РФ в беседе с RT
Лавров подчеркнул, что теплые взаимоотношения между сирийским и турецким лидерами до начала «арабской весны» 2010-2011 годов могут сыграть свою позитивную роль.



В прошлом году стороны провели встречу с участием МИДов, а также спецслужб и оборонных ведомств, попытавшись обговорить условия, которые могут нормализовать сирийско-турецкие отношения.

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Зеленский выступил с очередным призывом к Западу в отношении РФ
Зеленский призвал Запад разрешить удары дальнобойными ракетами по России
31 августа 2024, 21:58

О снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России попросил западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Политик опубликовал запись в своем Telegram, подчеркнув, что обращается к США, Германии, Франции и Великобритании.
«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский.

Он резюмировал, что «нельзя откладывать жизненно важные решения».

В своей предвыборной кампании Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе. За узурпатора в 2019 году проголосовала большая часть украинского населения. Однако, придя к власти, Зеленский забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику, гастролируя по Западу в поисках денег и вооружений.

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#новости
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Президент Словакии отказал своим гражданам в одной просьбе об Украине
Глава Словакии Пеллегрини отказал своим гражданам в службе в рядах боевиков ВСУ
31 августа 2024, 21:41

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Четырем гражданам Словацкой республики, которые пожелали служить в рядах боевиков ВСУ, отказал президент Петер Пеллегрини, вступивший в должность в середине июня текущего года, передает информагентство TASR.
«Президент с начала исполнения своего мандата получил четыре прошения от граждан Словакии разрешить им службу в иностранной армии. Все прошения касались [службы в] ВСУ. Все они были отвергнуты президентом», — процитировали журналисты администрацию Пеллегрини.
По закону Словакии, стать членами иностранных военных, а также полувоенных подразделений разрешается только с одобрения президента страны. Словакия остановила военную помощь Киеву, но оказывает гуманитарную и участвует в восстановлении Украины.

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#мир
#словакия
#всу
#украина
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Пашинян: Армения не имеет вопросов в отношении военной базы РФ в Гюмри
31 августа 2024, 20:50

Фото: сайт Кремля

Армения сейчас не имеет вопросов по функционированию военной базы РФ на территории республики, заявил армянский премьер Никол Пашинян в рамках пресс-подхода.
«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
В Армении дислоцируется 102-я военная база РФ. Кроме того, авиабаза «Эребуни», которая дислоцируется в Ереване, также является воздушной компонентой 102-й базы в Гюмри.

Погранслужба ФСБ РФ в Республике Армения служит в соответствии с договором между странами от сентября 1992 года «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования».

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#россия
#армения
#новости
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РФ потребовала от ООН осуждения удара по Белгороду
31 августа 2024, 20:32

Фото: istockphoto/N-sky

Осуждения удара по Белгороду потребовала от ООН Россия, сообщает российская миссия при организации.
«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — сказано в сообщении постпредства в Telegram.
В миссии РФ пообещали и далее привлекать внимание международных организаций ко всем кровопролитиям, которые совершает киевский режим.

Боевики ВСУ ударили по Белгороду накануне в пятницу, 30 августа, 46 человек пострадали, пятеро погибли. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, противник вел огонь из ракетных систем залпового огня Vampire.

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#война
#украина
#новости
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Песков – о деле Дурова: террористы пользуются не только Telegram, но и машинами
31 августа 2024, 17:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
По словам представителя Кремля, террористы пользуются не только мессенджером Telegram, но и автомобилями.

«Почему тогда не арестовывают главу Renault или Citroën?», — задался Песков вопросом.

Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#павел дуров
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Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона
Партия «Непокоренная Франция» Меланшона начала процедуру импичмента Макрона
31 августа 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/ Родион Прока

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано в соцсети X.
Уточняется, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

Импичмент направлен в соответствии со статьей 68 Конституции, которая допускает возможность отстранения президента при нарушении им своих обязанностей. По словам представителей «Непокоренной Франции», они проголосуют против любого другого кандидата на пост главы правительства.

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Стали известны планы Киева в отношении Крыма
KP.RU: Чиновник Украины Чистиков мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан
31 августа 2024, 17:21

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевский режим мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан, заявил в эфире одного из украинских телеканалов чиновник Незалежной Денис Чистиков, пишет KP.RU.
В частности, он огорчился, что «по действующему законодательству большинство людей, которые просто ведут свой бизнес на территории Крыма», не попали под украинский «закон» о «коллаборационной деятельности».

Кроме того, нацистский режим на Украине записал в «предатели» всех жителей крымского полуострова, начиная с учителей и заканчивая врачами.

«…Сейчас встал вопрос о дополнительных видах ответственности, поскольку пенитенциарная система Украины может принять только 115 тысяч заключённых. А на территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек», — сказал Чистиков.

Укронацист пояснил, что система не готова к такому количеству зэков. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. По итогам голосования за это проголосовало большинство. Украинская власть посчитала референдум нелегитимным.

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#новости
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Лавров призвал не мешать переговорам между Москвой и Киевом
Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что будет труднее
31 августа 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Противники российско-украинских переговоров должны понять, что дальше будет гораздо труднее договориться, заявил для документального фильма «Мосты на Восток» глава МИД России Сергей Лавров.
«…Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться. В Стамбуле меньше чем через месяц после начала нашей специальной военной операции было очень легко договориться. Украина этого не хотела», — прокомментировал главный дипломат РФ журналистам RT.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Киеве говорят о возможности переговоров с Москвой, однако действия украинской власти говорят об обратном. Эксперты считают, что шаги киевского режима только накаляют обстановку.

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#сергей лавров
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В США сыронизировали про крушение F-16
Макговерн: F-16 могут вновь случайно подвергнуться атакам союзников из Patriot
31 августа 2024, 16:28

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Американские истребители F-16 не принесут большого толка украинской армии, потому что вновь могут стать «случайной» целью для зенитно-ракетных комплексов Patriot, считает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.
«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — иронично заметил эксперт.
Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая говорила о том, что западная техника была сбита союзническим огнем.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские неонацисты сами ударили по F-16.

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#мир
#сша
#истребитель f-16
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