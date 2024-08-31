О снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России попросил западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Политик опубликовал запись в своем Telegram, подчеркнув, что обращается к США, Германии, Франции и Великобритании.