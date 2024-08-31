Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Пашинян: Армения не имеет вопросов в отношении военной базы РФ в Гюмри

Пашинян: Армения не имеет вопросов в отношении военной базы РФ в Гюмри

31 августа 2024, 20:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Армения сейчас не имеет вопросов по функционированию военной базы РФ на территории республики, заявил армянский премьер Никол Пашинян в рамках пресс-подхода.
«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
В Армении дислоцируется 102-я военная база РФ. Кроме того, авиабаза «Эребуни», которая дислоцируется в Ереване, также является воздушной компонентой 102-й базы в Гюмри.



Погранслужба ФСБ РФ в Республике Армения служит в соответствии с договором между странами от сентября 1992 года «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования».

Читайте также:

РФ потребовала от ООН осуждения удара по Белгороду

Песков — о деле Дурова: террористы пользуются не только Telegram, но и машинами

Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона
#мир
#россия
#армения
#новости
#никол пашинян
РФ потребовала от ООН осуждения удара по Белгороду
31 августа 2024, 20:32

Фото: istockphoto/N-sky

Осуждения удара по Белгороду потребовала от ООН Россия, сообщает российская миссия при организации.
«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — сказано в сообщении постпредства в Telegram.
В миссии РФ пообещали и далее привлекать внимание международных организаций ко всем кровопролитиям, которые совершает киевский режим.

Боевики ВСУ ударили по Белгороду накануне в пятницу, 30 августа, 46 человек пострадали, пятеро погибли. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, противник вел огонь из ракетных систем залпового огня Vampire.

Читайте также:

Военкор Коц рассказал о погибшем в Курской области комбате «Отмель»

Кадыров продемонстрировал кадры уничтожения техники Запада в Курской области

На Украине ужаснулись темпам продвижения ВС РФ к Красноармейску
#россия
#оон
#белгородская область
#всу
#война
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков – о деле Дурова: террористы пользуются не только Telegram, но и машинами
31 августа 2024, 17:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
По словам представителя Кремля, террористы пользуются не только мессенджером Telegram, но и автомобилями.

«Почему тогда не арестовывают главу Renault или Citroën?», — задался Песков вопросом.

Напомним, 24 августа этого года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Читайте также:

Дуров рассказал о контактах с контрразведкой Франции до своего ареста

Соседи Дуровых в Петербурге раскрыли семейную тайну старшего брата создателя ВК и Telegram

Во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания
#террористы
#telegram
#песков
#франция
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции инициировали процедуру импичмента в отношении Макрона
Партия «Непокоренная Франция» Меланшона начала процедуру импичмента Макрона
31 августа 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/ Родион Прока

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано в соцсети X.
Уточняется, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

Импичмент направлен в соответствии со статьей 68 Конституции, которая допускает возможность отстранения президента при нарушении им своих обязанностей. По словам представителей «Непокоренной Франции», они проголосуют против любого другого кандидата на пост главы правительства.

Читайте также:

Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России

Макрон раскрыл, законно ли Дуров получил гражданство Франции

Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже
#гражданство
#проект
#пост
#страны
#офис
#telegram
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны планы Киева в отношении Крыма
KP.RU: Чиновник Украины Чистиков мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан
31 августа 2024, 17:21

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевский режим мечтает посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан, заявил в эфире одного из украинских телеканалов чиновник Незалежной Денис Чистиков, пишет KP.RU.
В частности, он огорчился, что «по действующему законодательству большинство людей, которые просто ведут свой бизнес на территории Крыма», не попали под украинский «закон» о «коллаборационной деятельности».

Кроме того, нацистский режим на Украине записал в «предатели» всех жителей крымского полуострова, начиная с учителей и заканчивая врачами.

«…Сейчас встал вопрос о дополнительных видах ответственности, поскольку пенитенциарная система Украины может принять только 115 тысяч заключённых. А на территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число привлеченных к ответственности превысит 200 тысяч человек», — сказал Чистиков.

Укронацист пояснил, что система не готова к такому количеству зэков. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. По итогам голосования за это проголосовало большинство. Украинская власть посчитала референдум нелегитимным.

Читайте также:

Глава Еврокомиссии раскритиковала западных политиков из-за Украины

Американский экономист раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область

В США рассказали о замене Зеленского
#мир
#украина
#россия
#крым
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров призвал не мешать переговорам между Москвой и Киевом
Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что будет труднее
31 августа 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Противники российско-украинских переговоров должны понять, что дальше будет гораздо труднее договориться, заявил для документального фильма «Мосты на Восток» глава МИД России Сергей Лавров.
«…Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться. В Стамбуле меньше чем через месяц после начала нашей специальной военной операции было очень легко договориться. Украина этого не хотела», — прокомментировал главный дипломат РФ журналистам RT.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Киеве говорят о возможности переговоров с Москвой, однако действия украинской власти говорят об обратном. Эксперты считают, что шаги киевского режима только накаляют обстановку.

Читайте также:

В США сыронизировали про крушение F-16

Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»

НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ
#мир
#россия
#украина
#переговоры
#новости
#москва
#киев
#мид рф
#сергей лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сыронизировали про крушение F-16
Макговерн: F-16 могут вновь случайно подвергнуться атакам союзников из Patriot
31 августа 2024, 16:28

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Американские истребители F-16 не принесут большого толка украинской армии, потому что вновь могут стать «случайной» целью для зенитно-ракетных комплексов Patriot, считает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.
«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — иронично заметил эксперт.
Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая говорила о том, что западная техника была сбита союзническим огнем.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские неонацисты сами ударили по F-16.

Читайте также:

Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»

НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ

В Госдуме высказались об ответе на удар по Белгороду
#мир
#сша
#истребитель f-16
#крушение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»
Aydınlık: Взрывы на «Северных потоках» осуществили при помощи США и Украины
31 августа 2024, 16:08

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Взрывы на российских газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были произведены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.
Согласно информации источника, эта диверсия не могла «произойти без вмешательства могущественных стран». Примечательно, что к такому выводу приходят все серьезные исследовательские институты и средства массовой информации.

Уточняется, что Вашингтон с самого начала был против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

Читайте также:

Стала известна реакция ФРГ на призыв Туска «извиниться и замолчать» из-за «Северных потоков»

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы о подрывах «Северных потоков»

Офицер ВСУ рассказал о родившейся в пьяной беседе идее взорвать «Северные потоки»
#газ
#призыв
#германия
#фрг
#счёт
#всу
#запад
#лавров
#рф
#диверсия
#северные потоки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Должен быть бдительным»: Во Франции сделали пугающее заявление про Дурова
Французский политик Филиппо: Павел Дуров может быть в опасности
31 августа 2024, 15:34

Фото: РИА Новости

Жизни основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может угрожать опасность, высказал мнение глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.
«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — гласит его публикация в соцсетях.
Политик добавил, что французский лидер Эммануэль Макрон и его правительство активно пользовались Telegram, хоть и боялись при этом всяческих утечек.

Дурова задержали в авиагавани Ле Бурже в Париже, 24 августа. В среду предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро, который ему предстоит внести.

Фигуранту вменили 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и отмыванием денег. По данным французских СМИ, Дуров отказался сотрудничать с силовиками, после чего на него открыли дело.

Читайте также:

НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ

Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына

В досье Дурова обнаружили «красные штампы»
#мир
#франция
#павел дуров
#новости
#уголовное дело
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ
Столтенберг не признал, что Киев координировал с Западом планы нападения на РФ
31 августа 2024, 15:15

РИА Новости/Стрингер

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не признал, что украинская сторона заранее координировала с НАТО план атаки в Курской области, хотя в России заявляли, что она планировалась с участием спецслужб Запада и военного блока, пишет Welt am Sonntag.
«В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Украина сама принимает решение «как ей защищаться»

Боевики ВСУ напали под Курском рано утром, 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Украинские неонацисты бьют по мирным гражданам, используя их в качестве цели. По оценке экспертов, Киев таким образом компенсирует свои провалы на фронте.

Читайте также:

Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына

В Госдуме высказались об ответе на удар по Белгороду

В МИД РФ сообщили о шантаже со стороны Киева сотрудников Запорожской АЭС
#мир
#россия
#украина
#нато
#йенс столтенберг
#война
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф