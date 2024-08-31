Пашинян: Армения не имеет вопросов в отношении военной базы РФ в Гюмри

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Армения сейчас не имеет вопросов по функционированию военной базы РФ на территории республики, заявил армянский премьер Никол Пашинян в рамках пресс-подхода.
«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.В Армении дислоцируется 102-я военная база РФ. Кроме того, авиабаза «Эребуни», которая дислоцируется в Ереване, также является воздушной компонентой 102-й базы в Гюмри.
Погранслужба ФСБ РФ в Республике Армения служит в соответствии с договором между странами от сентября 1992 года «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования».
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