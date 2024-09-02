МИД Украины пригрозило Монголии из-за визита Путина

Фото: сайт Кремля
Визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом», заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что российский лидер с рабочим визитом прибыл в Улан-Батор.
Тихий подчеркнул, что Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду (МУС) и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.
Он добавил, что украинская сторона будет работать с партнёрами над тем, чтобы действия Монголии не остались без ответа.
Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Монголия с 2002 года является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств. После она выразила обеспокоенность визитом политика в страну.
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Тихий подчеркнул, что Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду (МУС) и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.
Он добавил, что украинская сторона будет работать с партнёрами над тем, чтобы действия Монголии не остались без ответа.
Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Монголия с 2002 года является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств. После она выразила обеспокоенность визитом политика в страну.
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Анастасия Чинкова