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МИД Украины пригрозило Монголии из-за визита Путина

МИД Украины: Монголию ждут последствия после визита Путина
02 сентября 2024, 21:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Визит президента России Владимира Путина в Монголию стал «тяжелым ударом», заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что российский лидер с рабочим визитом прибыл в Улан-Батор.

Тихий подчеркнул, что Монголия нанесла удар по Международному уголовному суду (МУС) и международной системе уголовного права, отказавшись выполнять ордер МУС на арест Путина.



Он добавил, что украинская сторона будет работать с партнёрами над тем, чтобы действия Монголии не остались без ответа.

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Монголия с 2002 года является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств. После она выразила обеспокоенность визитом политика в страну.

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#украина
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#владимир путин
#мус
#арест
Захарова спрогнозировала последствия ареста самолёта президента Венесуэлы Мадуро
Захарова: США начнут возить Гуайдо на арестованном самолёте Мадуро
02 сентября 2024, 21:39

Фото: сайт МИД РФ

США будут возить экс-самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на арестованном самолёте нынешнего лидера страны Николаса Мадуро и выдавать его за якобы главу государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что не удивится, если американские власти посадят в этот самолёт Гуайдо и начнут возить его по миру, выдавая за президента Венесуэлы.

Этими словами Захарова прокомментировала слова представителей Минюста США о том, что самолёт Мадуро был приобретён незаконным путём, в обход санкций, за 13 миллионов долларов и арестован из-за нарушения закона о санкциях и экспортного контроля.

Ранее сообщалось, что самолёт Мадуро был арестован в Доминикане и направлен во Флориду.

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#самолет
#арест
#сша
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Зеленский опубликовал указы о санкциях против российских аэропортов
02 сентября 2024, 21:04

Фото: iStock/Mihrzn

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы о санкционных ограничениях в отношении российских аэропортов.
Днём ранее глава государства сообщил, что ввёл новые санкции против порядка 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу российской авиационной инфраструктуры. При этом конкретные личности и компании не разглашались.

В опубликованном указе отмечается, что под санкции попали АО «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Международный аэропорт «Краснодар», «Хабаровский аэропорт», «Аэропорт Толмачево» и ООО «Домодедово Эрфилд».

Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Кольцово, компании «Аэростан», холдинга «Новапорт» и транспортно-экспедиторской компании «ТЭК Север-Юг».

В общей сложности в документе указаны 73 юридических и 74 физических лица.

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#аэропорт
#ограничения
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Филолог-русист Ву Тхе Кхой: Запад должен признать право существования Востока
02 сентября 2024, 20:45

Фото: iStock/123ArtistImages

Герой вьетнамского сопротивления, филолог-русист Ву Тхе Кхой высказал свою точку зрения на дальнейшее сосуществование разных стран мира.
Он отметил, что мир идёт к тому, чтобы каждая страна могла сохранить свою суверенность и право на сохранение своих культурных ценностей.

«Я думаю, закон жизни приведёт к тому, что все должны в конце концов признать положение, когда ни одно государство не навязывает свою волю другому. Запад должен признать право существования Востока. Запад пытался навязывать свою волю, и сейчас пытается. Но действительность показала, что это вряд ли закончится успехом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Ву Тхе Кхой.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума проведёт встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Как передают argumenti.ru, последний станет одним из главных гостей форума во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве.

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#запад
#рф
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Илон Маск назвал преступниками демократическую партию президента Байдена
Илон Маск назвал демократов США партией преступников
02 сентября 2024, 20:32

Фото: сайт Конгресса США

Американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал демократов США партией преступников. Об этом он написал с своей соцсети X.
«Демократическая партия ведет себя так мягко по отношению к преступникам, потому что преступники голосуют преимущественно за демократов, и они не хотят обидеть своих клиентов. Демократическая партия – это буквально партия преступников», – написал миллиардер.

Ранее Илон Маск заявлял, что власти США ведут страну к банкротству. Причиной финансового краха миллиардер считает растущие государственные расходы, которые вызывают инфляцию в штатах. Также Маск считает, что доллар ждёт обесценивание, если власти США не решат проблему с государственным долгом.

Отметим, что 46-й президент США Джозеф Байден является шестнадцатым представителем демократической партии, занявшим эту должность.

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#сша
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#преступники
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#илон маск
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Финляндия подготовила законопроект о запрете на покупку недвижимости россиянами
02 сентября 2024, 20:18

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен подготовил законопроект о введении запрета на покупку россиянами недвижимости в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он объяснил, что принятие такого решения связаны с обеспечением национальной безопасности как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.

Telegram-канал Readovka пишет, что это не единственный законопроект, направленный против России, который хотят принять в ближайшее время. Так, в скором времени власти Финляндии намерены конфисковать квартиры у россиян из-за долгов по ЖКХ, которые невозможно оплатить с территории России.

Также готовится крупная экспроприация собственности граждан России, находящейся у инфраструктурных объектов. По словам премьер-министра Финляндии, уже создана картография имущества россиян, поэтому дело остаётся за малым.

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#покупка
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В НАТО высказались о последствиях сбития российских ракет
Europa Press: НАТО заявила о желании избежать сбития российских ракет
02 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Страны НАТО должны избегать сбития российских ракет, однако они имеют право на защиту своего воздушного пространства. Об этом сообщило испанское информагентство Europa Press, ссылаясь на пресс-службу альянса.
Там отметили, что НАТО ответственна за предотвращение дальнейшей эскалации конфликта с Россией. При этом Североатлантический альянс не является участником боевых действий и не намерен становиться им. Именно поэтому союзникам следует продолжать тесные консультации в рамках объединения.

Издание также подчеркнуло, что страны НАТО стремятся акцентировать увеличение военной помощи Украине, не допуская при этом эскалации конфликта и прямого участия альянса.

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#нато
#россия
#ракета
#конфликт
#украина
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США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро
CNN: США арестовали самолёт Мадуро и переправили его во Флориду
02 сентября 2024, 19:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений.

Самолёт был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.

Напомним, что 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента. Их победителем Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро. На втором месте оказался кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. На следующий день после выборов в Каракасе и других городах страны вспыхнули столкновения между полицейскими и манифестантами.

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#сша
#венесуэла
#арест
#самолет
#политика
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Нидерланды выделили новый пакет помощи Киеву объёмом в 200 млн евро
02 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объёмом в 200 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф во время визита в подконтрольный Киеву город Запорожье.
Он подчеркнул, что Нидерланды заинтересованы в оказании помощи Украине, причём не только на фронте, но и в повседневной жизни. В связи с этим, страна предоставит новый пакет помощи, средства из которого пойдут на защиту и восстановления энергетической инфраструктуры и оказание гумпомощи.

Отмечается, что Схоф впервые посетил Украину в качестве главы правительства Нидерландов. В ходе своего визита он провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.

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#нидерланды
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Зеленский: Украина должна контролировать Запорожскую АЭС
Зеленский: ВСУ не могут вернуть Запорожскую АЭС военным путем
02 сентября 2024, 18:35

У Украины нет возможности вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября.
«Есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию», – передают заявление президента украинские СМИ.

Зеленский также сказал, что имеющиеся у Киева военные возможности взять под контроль атомную станцию – опасны.

Ситуацию вокруг ЗАЭС, которая уже подвергалась атакам ВСУ, намерен обсудить с Зеленским глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев шантажирует сотрудников Запорожской АЭС – угрожает убить родных и пытается принудить к совершению террористических атак. Из-за давления сотрудники увольнялись со станции или уходили с ключевых должностей.

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