МИД Украины пригрозило Монголии из-за визита Путина

США будут возить экс-самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на арестованном самолёте нынешнего лидера страны Николаса Мадуро и выдавать его за якобы главу государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.