«Не дороже говенной бумажки»: Монголия «послала» МУС с ордером на арест Путина

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Монголия не стала исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что монгольская сторона «послала» МУС, а также «евродегенератов» в XIII веке.
«Я бы на месте судьи и прокуроров этого недобросовестного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается выполнить их незаконный приказ. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говённой бумажки», — говорится в сообщении политика.Ранее сообщалось, что накануне в понедельник, 2 сентября, Путин первый раз приехал в Монголию, признающую МУС и должную задержать его. Путина пригласили на торжественные мероприятия в честь 85-летия военной победы сил СССР и Монголии над Японией на реке Халхин-Гол.
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Никита Кротов