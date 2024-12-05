Лавров назвал надругательством аннулирование визы Захаровой

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Аннулирование визы на Мальту официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой является надругательством над функциями председателя ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров отметил, что виза дипломата была аннулирована в последний момент. По словам Захаровой, эта ситуация в очередной раз продемонстрировала, что не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия.
Министр также обратил внимание на отказ западных государств принять общее решение по правилам финансирования внебюджетных проектов «на выгодные им конфронтационные мероприятия». Лавров заключил, что организация будет существовать до тех пор, пока есть консенсус, а у каждой страны — «гарантии учета его интересов».
Напомним, в среду, 4 декабря, стало известно, что официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой аннулировали визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте.
Читайте также:
Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря
Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ
Захарова: Правовую оценку деятельности Зурабишвили дадут компетентные органы
Министр также обратил внимание на отказ западных государств принять общее решение по правилам финансирования внебюджетных проектов «на выгодные им конфронтационные мероприятия». Лавров заключил, что организация будет существовать до тех пор, пока есть консенсус, а у каждой страны — «гарантии учета его интересов».
Напомним, в среду, 4 декабря, стало известно, что официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой аннулировали визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте.
Читайте также:
Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря
Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ
Захарова: Правовую оценку деятельности Зурабишвили дадут компетентные органы
Екатерина Коршунова