Захарова: Правовую оценку деятельности Зурабишвили дадут компетентные органы

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Россия, в отличие от Запада, не вмешивается во внутренние дела других стран. Правовую оценку деятельности Саломе Зурабишуили на посту президента страны должны дать компетентные органы Грузии.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая в ходе брифинга по вопросам текущей политики на просьбу прокомментировать ситуацию в Грузии. Она также напомнила, что срок полномочий Зурабишвили в качестве президента страны истекает через полторы недели.
Заявления Запада по ситуации в Грузии, как коллективные, от Совета Европы, который, по словам Захаровой, перешёл в стадию ментального нездоровья, так и индивидуальные выступления некоторых политиков, превратились уже в какую-то какофонию и непотребство, подчеркнула спикер российского МИД.
Коснулась дипломат и вопроса поощрения к беспорядкам, антиконституционным протестам и участию в них детей. По её словам, просто не укладывается в голове, как может взрослый человек, заявляющий, что делом его жизни является забота о людях, способен призывать детей, школьников выходить на улицы, потому что настал их черёд протестовать.
Захарова выразила недоумение, как женщина, находящаяся в политике, которая от природы своей должна понимать, что такое детство, материнство, забота о детях, может призывать школьников заменить студентов на улицах, где погромы, беспорядки и коктейли Молотова.
Дипломат также отдала должное тем людям, которые со всей ответственностью, собранностью и чёткостью осудили крайне авантюрные и преступные призывы Зурабишвили, сказав, что перед их мужеством и гражданской зрелостью следует снять шляпу за то, что они воспротивились втягиванию детей в политическую мясорубку.
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Заявления Запада по ситуации в Грузии, как коллективные, от Совета Европы, который, по словам Захаровой, перешёл в стадию ментального нездоровья, так и индивидуальные выступления некоторых политиков, превратились уже в какую-то какофонию и непотребство, подчеркнула спикер российского МИД.
Коснулась дипломат и вопроса поощрения к беспорядкам, антиконституционным протестам и участию в них детей. По её словам, просто не укладывается в голове, как может взрослый человек, заявляющий, что делом его жизни является забота о людях, способен призывать детей, школьников выходить на улицы, потому что настал их черёд протестовать.
Захарова выразила недоумение, как женщина, находящаяся в политике, которая от природы своей должна понимать, что такое детство, материнство, забота о детях, может призывать школьников заменить студентов на улицах, где погромы, беспорядки и коктейли Молотова.
Дипломат также отдала должное тем людям, которые со всей ответственностью, собранностью и чёткостью осудили крайне авантюрные и преступные призывы Зурабишвили, сказав, что перед их мужеством и гражданской зрелостью следует снять шляпу за то, что они воспротивились втягиванию детей в политическую мясорубку.
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Александр Бойцов