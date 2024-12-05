Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, беседа получилась очень интересной. Дипломат отметила, что в интервью Лавров и Карлсон подняли вопросы про отношения РФ и США, а также Украину.
Захарова заключила, что интервью получилось масштабное.
Ранее российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошим знаком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 6 февраля 2024 года состоялось двухчасовое интервью Такера Карлсона и российского лидера Владимира Путина.
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Захарова заключила, что интервью получилось масштабное.
Ранее российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошим знаком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 6 февраля 2024 года состоялось двухчасовое интервью Такера Карлсона и российского лидера Владимира Путина.
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Екатерина Коршунова