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Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, беседа получилась очень интересной. Дипломат отметила, что в интервью Лавров и Карлсон подняли вопросы про отношения РФ и США, а также Украину.

Захарова заключила, что интервью получилось масштабное.



Ранее российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошим знаком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 6 февраля 2024 года состоялось двухчасовое интервью Такера Карлсона и российского лидера Владимира Путина.

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#рф
КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню
МИД: КНР ввела санкции против 13 военных компаний США за продажу оружия Тайваню
05 декабря 2024, 11:45

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Санкции в отношении 13 американских военных компаний за продажу оружия Тайваню ввел Китай, сообщили в МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ограничения также затронули шесть высокопоставленных руководителей.
«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — добавили в МИД КНР.
Известно, что имущество попавших под ограничительные меры физических и юрлиц на территории страны заморозят. Кроме того, им будет запрещен въезд в страну, а в выдаче виз отказано.

Отношения США и КНР обострились, в частности, после визита в августе 2022 года на Тайвань тогдашнего спикера американского конгресса Нэнси Пелоси.

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#новости
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Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента
Полиция Южной Кореи заподозрила президента Юн Сок Ёля в мятеже
05 декабря 2024, 11:17

Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении. Об этом информирует AFP.
Оппозиция страны ранее предупреждала, что выдвинет обвинения в госперевороте против главы государства, а также министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина.

Уточняется, что сторона оппозиции также начала процедуру импичмента президента. Голосование ожидается в субботу, 7 декабря.

Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

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Эксперт рассказал о киберсолдатах в войне с НАТО
Эксперт Кричевский: война с НАТО приведет к скачку доллара и падению криптовалют
05 декабря 2024, 11:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Возможная война с НАТО приведет к скачку курса доллара и золота, падению криптовалют и подорожанию нефти, что вызовет глобальный экономический кризис. Об этом заявил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, отличительной чертой противостояния станут киберсолдаты — специалисты по взлому и обрушению критически важного программного обеспечения.
«НАТО может начать полноценную войну с Россией, которая будет развиваться на территории Украины и близлежащих к ней стран и регионов. Курс доллара в этом случае улетит в космос, золото быстро пробьет уровень в $3000 за тройскую унцию и устремится к $4000, криптовалюты полетят вниз, а на арену выйдут киберсолдаты — специалисты по обрушению инфраструктурного ПО», — поделился финансист в беседе с NEWS.ru.
Кричевский подчеркнул, что все же такой сценарий вряд ли возможен.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву перенести мирные переговоры с Россией до усиления переговорных позиций Украины. По его словам, для усиления позиций Украины необходимо оказывать стране больше военной помощи.

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#переговоры
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В Раде дали Зеленскому совет после его выпада против Грузии
Депутат Рады Дмитрук посоветовал Зеленскому ввести санкции против самого себя
05 декабря 2024, 10:59

Владимир Зеленский

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале посоветовал Владимиру Зеленскому ввести санкции против себя самого.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова Зеленского о вводе ограничений против правительства Грузии из-за подавления протестов.

По словам депутата, Зеленский после запрета оппозиции, ввода цензуры и издевательств над гражданами Украины не может рассуждать о политической ситуации в Грузии.

Напомним, 4 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его шаг продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.

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#санкции
#мид
#грузия
#мария захарова
#владимир зеленский
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Стало известно, грозит ли Макрону отставка после вотума о недоверии
Сенатор Джабаров: Макрон назначит нового премьера и не станет уходить в отставку
05 декабря 2024, 10:40

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону вряд ли грозит отставка после вотума о недоверии правительству от Национального собрания. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что Франция — президентская республика, потому глава государства просто назначит нового премьера и продолжит «досиживать» свой срок.
«Я не уверен, что Макрону светит отставка. Он всегда достаточно напористо себя ведет, он сразу сказал, что его дважды избрал французский народ, и он никуда уходить не собирается. Франция — президентская республика, премьер носит вспомогательную функцию, правительство полностью управляется президентом, Макрон спокойно поставит нового и будет досиживать срок», — пояснил сенатор в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, дальнейшая судьба Макрона полностью в руках французского народа. Джабаров подчеркнул, что происходящее во Франции — дело Франции, и Россия не будет вмешиваться во внутреннюю политику страны.

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#кризис
#макрон
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«Не на своих местах»: Кадыров обвинил Бастрыкина и Колокольцева в плохой работе, связь с делом 14-летнего чеченского подростка
05 декабря 2024, 10:31

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал глав МВД и Следственного комитета РФ из-за дела чеченского подростка Мурдиева. По мнению главы республики, Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Кто такой Муслим Мурдиев и какое отношение к нему имеет Кадыров расскажет «Радио 1».

Муслим Мурдиев: кто он и что известно о деле


14-летний Муслим (Роман) Мурдиев стал фигурантом уголовного дела, которое расследует ГСУ СК России по Москве. Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам, связанным с серьёзными нарушениями общественного порядка и насилием. На данный момент он находится под домашним арестом уже семь месяцев.

Возбуждение уголовного дела произошло после драки, в которой, по словам Мурдиева, он заступился за другого мальчика. Обвинения основываются на видеозаписи, сделанной с мобильного телефона.


Реакция Кадырова на дело Мурдиева


Рамзан Кадыров выразил своё недовольство действиями руководителей МВД и Следственного комитета России — Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. Он считает, что они не справляются с возложенными на них обязанностями. Глава Чечни отметил, что дело Муслима Мурдиева требует более внимательного и чуткого подхода, указывая на возможные нарушения прав подростка.

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Что касается деталей дела, защита Мурдиева настаивает на его полной невиновности. По их словам, он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессивного поведения другого участника конфликта, который вел себя провокационно. Адвокаты утверждают, что видео, представленное в качестве доказательства, было неправильно интерпретировано обвинением.

Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова
Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев высказал мнение, что действия Муслима не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка и выразил уверенность в его невиновности.

В настоящее время на скамье подсудимых находятся не только Мурдиев, но и еще четверо фигурантов драки. Судебное разбирательство назначено на 18 декабря.

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Володин заявил о провале попытки Макрона удержать власть
Володин заявил, что попытка Макрона удержать власть любыми способами не удалась
05 декабря 2024, 10:04

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона удержать власть не удалась. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам политика, действующий французский лидер довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого кризиса. Володин отметил, что сегодня Макрон окончательно утратил доверие собственного населения из-за того, что позволил Джо Байдену втянуть Францию в войну.

Председатель Госдумы заключил, что время Макрона должно уйти в прошлое.

Национальное собрание Франции накануне приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За проголосовал 331 депутат.

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#кризис
#депутат
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#володин
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Шольц призвал украинцев в Германии начать работать или вернуться на родину
05 декабря 2024, 07:17

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в ФРГ должны активнее искать работу в Германии или же вернуться на родину. Об этом он говорил в рамках своего выступления в Бундестаге, передает украинское издание «Страна».
Шольц отметил, что работодатели активнее выбирают тех кандидатов, которые лучше владеют языком, и посоветовал украинским беженцам в Германии записаться на языковые курсы.

Канцлер ФРГ добавил, что обсуждал вопрос трудоустройства украинцев с Владимиром Зеленским. Запланировано открыть агентство, которое будет трудоустраивать беженцев или возвращать их на Украину. По мнению Шольца, подобное решение может быть эффективным.

Ранее Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не даст позволение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus.

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Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента
Оппозиция Южной Кореи проведет голосование по импичменту президента 7 декабря
05 декабря 2024, 05:27

Фото: iStock/klenger

Демократическая партия «Тобуро», имеющая большинство в Национальном собрании Республики Корея, объявила о планах провести голосование по импичменту президента Юн Сок Ёля 7 декабря, передает агентство Рёнхап.
Согласно законодательству, голосование должно состояться не ранее чем через 24 часа и не позднее чем через 72 часа после внесения инициативы, что произошло на пленарном заседании 5 декабря.

Процедура импичмента была запущена 4 декабря после того, как Юн Сок Ёль вечером 3 декабря ввел военное положение, которое было отменено спустя шесть часов.

Оппозиция считает это нарушением конституции, так как основания для такого шага отсутствовали. Если голосование завершится в пользу импичмента, дело будет направлено на рассмотрение Конституционного суда.

Ранее «Радио 1» подробно расписывало ситуацию в Южной Корее, причины ввода военного положения и детали происходящего в Сеуле.

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#политика
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