Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), который традиционно проводится в начале декабря.
СМИД является ключевым директивным органом организации, где обсуждаются вопросы безопасности и сотрудничества. Помимо основного мероприятия, Лавров проведет несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами, передает ТАСС.
В российском МИД обратили внимание на проблему отказа в выдаче виз российским представителям для участия в мероприятиях ОБСЕ. Перед началом заседания была аннулирована виза Марии Захаровой, что, по мнению Москвы, стало беспрецедентным шагом.
Российская сторона также планирует поднять вопрос о «украинизации» повестки ОБСЕ, которая, как заявили в МИД, мешает нормальной работе организации в областях военно-политической, экономической и гуманитарной безопасности.
Ранее сообщалось, что советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону — это хороший знак.
2 декабря в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру.
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В российском МИД обратили внимание на проблему отказа в выдаче виз российским представителям для участия в мероприятиях ОБСЕ. Перед началом заседания была аннулирована виза Марии Захаровой, что, по мнению Москвы, стало беспрецедентным шагом.
Российская сторона также планирует поднять вопрос о «украинизации» повестки ОБСЕ, которая, как заявили в МИД, мешает нормальной работе организации в областях военно-политической, экономической и гуманитарной безопасности.
Ранее сообщалось, что советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону — это хороший знак.
2 декабря в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру.
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Мария Моисеева