Лавров назвал одним словом сообщения о якобы атаке России на самолет Урсулы фон дер Ляйен

09 сентября 2025, 15:13

Лавров: сообщения о якобы атаке России на самолет фон дер Ляйен являются дурью

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сообщения о якобы атаке России на систему GPS самолёта председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «дурью», сообщает ТАСС.





Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что хотела бы ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии был выполнен заход на посадку после, как утверждают, отказа GPS, и подчеркнула, что каких‑либо реальных доказательств вмешательства России не представлено.





«Сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — добавил главный дипломат РФ.