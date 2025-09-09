Лавров назвал одним словом сообщения о якобы атаке России на самолет Урсулы фон дер Ляйен
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сообщения о якобы атаке России на систему GPS самолёта председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «дурью», сообщает ТАСС.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что хотела бы ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии был выполнен заход на посадку после, как утверждают, отказа GPS, и подчеркнула, что каких‑либо реальных доказательств вмешательства России не представлено.
«Сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — добавил главный дипломат РФ.
1 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что самолёт фон дер Ляйен был вынужден совершить посадку в пловдивском аэропорту без работы системы GPS.