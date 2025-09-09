МИД заявил об атаке иноагентов после выступления Лаврова о многополярном мире

09 сентября 2025, 00:02

Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с Западом на новых условиях

Сергей Лавров (Фото: http://kremlin.ru/)

МИД России сообщил о масштабной атаке иноагентов в медиапространстве после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова о многополярном мире и международных отношениях. В ведомстве подчеркнули, что слова Лаврова были вырваны из контекста, а русофобы пытаются исказить его позицию о готовности России к диалогу с Западом на равноправной основе.







«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — сообщили в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу», — процитировали в ведомстве слова министра.



«Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых стен не получится», — заключили в МИД.