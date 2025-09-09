МИД заявил об атаке иноагентов после выступления Лаврова о многополярном мире
Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с Западом на новых условиях
МИД России сообщил о масштабной атаке иноагентов в медиапространстве после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова о многополярном мире и международных отношениях. В ведомстве подчеркнули, что слова Лаврова были вырваны из контекста, а русофобы пытаются исказить его позицию о готовности России к диалогу с Западом на равноправной основе.
«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — сообщили в Telegram-канале дипломатического ведомства.
В МИД обратили внимание, что Лавров говорил о нежелании России выстраивать новые разделительные линии, подчеркивая готовность к честному и равноправному диалогу.
«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу», — процитировали в ведомстве слова министра.При этом Лавров отметил, что возврата к прежнему формату сотрудничества с Западом уже не будет, так как не Россия разрывала отношения.
Внешнеполитическое ведомство напомнило, что после объединения Германии Москва долго пыталась строить общий дом с бывшими противниками, но Запад начал отгораживаться стенами — институциональными, санкционными и визовыми.
«Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых стен не получится», — заключили в МИД.