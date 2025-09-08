Лавров оценил перспективы возобновления диалога с Западом
Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но бизнеса как в прошлом уже не будет
Москва готова к возобновлению диалога с Западом, но бизнеса как в прошлом уже быть не может. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Министр заявил, что иностранные предприниматели прекратили сотрудничество с Москвой. Он подчеркнул, что если западные страны, включая Словению, захотят восстановить эти связи, Россия будет готова к диалогу.
Однако Лавров отметил, что возврата к прежнему уровню бизнеса уже не будет.
До этого глава российского государства Владимир Путин высказался об отношениях РФ и США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: