Лавров оценил перспективы возобновления диалога с Западом

08 сентября 2025, 15:16

Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но бизнеса как в прошлом уже не будет

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Москва готова к возобновлению диалога с Западом, но бизнеса как в прошлом уже быть не может. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.