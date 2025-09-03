Лавров заявил о надежде Москвы на продолжение переговоров с Украиной
Москва рассчитывает на продолжение переговоров между Россией и Украиной. Главы делегаций стран поддерживают прямой контакт. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с индонезийской газетой Kompas. Интервью опубликовано на сайте ведомства.
Лавров напомнил, какие шаги были предприняты Россией для урегулирования украинского вопроса. Один из самых главных моментов: по инициативе президента РФ Владимира Путина весной были возобновлены прямые переговоры между украинской и российской сторонами.
«Состоялось три раунда в Стамбуле, и в их рамках был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам. (...) Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», — заявил министр.
Лавров также подчеркнул активные дипломатические усилия США во главе с президентом Дональдом Трампом. Встреча Трампа и Путина 15 августа позволила лидерам провести «полезную беседу по украинскому и другим вопросам на Аляске». Более того, у них состоялось несколько телефонных разговоров, которые глава МИД РФ назвал «содержательными».
Ранее Трамп пригрозил, что Вашингтон может изменить свою позицию по РФ и Украине. Это произойдет, если достигнутые на саммите договоренности не реализуются.
Поздним вечером 2 сентября сообщалось, что ВСУ атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с жилым многоквартирным домом в городе Белая Калитва.