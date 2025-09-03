Лавров заявил о надежде Москвы на продолжение переговоров с Украиной

03 сентября 2025, 02:26

Лавров: Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Киевом

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

Москва рассчитывает на продолжение переговоров между Россией и Украиной. Главы делегаций стран поддерживают прямой контакт. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с индонезийской газетой Kompas. Интервью опубликовано на сайте ведомства.





Лавров напомнил, какие шаги были предприняты Россией для урегулирования украинского вопроса. Один из самых главных моментов: по инициативе президента РФ Владимира Путина весной были возобновлены прямые переговоры между украинской и российской сторонами.





«Состоялось три раунда в Стамбуле, и в их рамках был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам. (...) Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», — заявил министр.