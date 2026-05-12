Лавров назвал отношения с Индией стратегическим партнерством
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на шоу главы новостей RT India «Индия, Россия и Мир» Рунджуна Шарма положительно охарактеризовал отношения с Индией.
По его словам, Россия и Индия изначально строили отношения как «покупатель и продавец». Однако со временем Москва и Нью-Дели достигли уровня привилегированного стратегического партнерства.
«Изначально Индия была крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве, а сейчас там производят военную технику — от автоматов «Калашников» до танков Т-90», — приводит RT слова Лаврова.
Лавров 13 мая должен встретиться с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в рамках визита в Нью-Дели. Планируется обмен мнениями по двустороннему взаимодействию, актуальным международным и региональным темам.