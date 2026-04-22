Лавров оценил реакцию ФРГ на данные МО РФ

22 апреля 2026, 21:52

Лавров: реакция ФРГ на данные Минобороны показала, что «на воре и шапка горит»

Фото: istockphoto/ser-alim

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что резкая реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей беспилотников для Украины выдает их осведомленность в собственной причастности к этому процессу.





Ранее Министерство обороны России в официальном документе опубликовало перечень адресов предприятий на территории Украины и других государств, задействованных в производстве беспилотников и комплектующих для ВСУ. Согласно этим данным, немецкая компания 3w Professional, расположенная в городе Ханау на улице Лизе-Мейтнер-штрассе, выпускает поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.





«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал Лавров в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.