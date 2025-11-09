Лавров: США сложно убедить Зеленского не препятствовать завершению конфликта
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, по всей видимости, натолкнулись на сложности при попытке убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на саммите в Аляске американцы уверяли Москву, что смогут на это повлиять, однако, судя по всему, в реализации таких обещаний возникли затруднения.
Кроме того, Лавров отметил, что в Брюсселе и Лондоне предпринимают попытки склонить Вашингтон отказаться от политико‑дипломатического пути и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию, то есть окончательно стать частью «партии войны».
Накануне, 8 ноября, он также заявил, что Москве не дали разъяснений слов президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.
