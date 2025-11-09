Лавров: США сложно убедить Зеленского не препятствовать завершению конфликта

09 ноября 2025, 11:11

Фото: istockphoto/ser-alim

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, по всей видимости, натолкнулись на сложности при попытке убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.