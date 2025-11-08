Лавров: РФ не объяснили слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Россия не получила разъяснений по словам президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Дипломат отметил, что публичные комментарии представителей Вашингтона скорее указывают на отсутствие единого понимания того, что имел в виду Трамп.
«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — добавил Лавров.
5 ноября президент Владимир Путин говорил, что из США отправили разъяснение слов Трампа о ядерных испытаниях.