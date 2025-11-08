Лавров: РФ не объяснили слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

08 ноября 2025, 19:36

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия не получила разъяснений по словам президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.





Дипломат отметил, что публичные комментарии представителей Вашингтона скорее указывают на отсутствие единого понимания того, что имел в виду Трамп.





«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — добавил Лавров.