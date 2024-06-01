Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил власти ФРГ в циничном разделении блокадников Второй мировой войны по национальностям для определения получения компенсаций. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ведомства.
Министр напомнил, что власти ФРГ в 2008-м году решили ввести единовременные выплаты блокадникам только еврейской национальности. Такой подход был объяснен тем, что жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста.
Заявление немецких властей в России сочли циничным. Лавров подчеркнул, что во времена блокады все страдали одинаково, поэтому подход ФРГ в этом вопросе крайне неправильный. Он также добавил, что немецкие власти так и не изменили своего решения, несмотря на все усилия российского внешнеполитического ведомства.
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